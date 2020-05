Benyamin Netanyahou salue l’émission où Zemmour évoque sa bonne gestion de l’épidémie – vidéo

Vendredi 9 mai, Benyamin Netanyahou a relayé sur Twitter un extrait de l’émission «Face à l’info» de la veille, présentée par Christine Kelly sur CNews avec notamment Éric Zemmour. Le dirigeant israélien a semblé apprécier que la télévision française évoque sa propre gestion du coronavirus.

בצרפת יודעים: ישראל מובילה בעולם בהתמודדות עם מגיפת הקורונה. כל הכבוד לכם! pic.twitter.com/W8mM3IlTIf — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 8, 2020

«La France le sait: Israël est le leader mondial de la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Bravo à vous!», a-t-il écrit, partageant l’extrait sous-titré en hébreu pour l’occasion.

Le chroniqueur américain Harold Hyman y rappelle d’abord que le pays a réagi très rapidement, dès le premier cas, et détaille ensuite plusieurs mesures prises par le gouvernement.

Traçage numérique de la population

Israël a en effet utilisé une méthode particulière, instaurant un couvre-feu non pas par ville mais par quartier en privilégiant ceux des «ultra-orthodoxes». L’État hébreu a également largement testé au Covid-19 sa population et a surtout étroitement surveillé les déplacements des personnes contaminées.

Ce traçage était censé être déployé dans la lutte antiterroriste, mais a été «emprunté» par le ministère de la Santé pour des raisons sanitaires. Son utilisation avait d’ailleurs fait polémique auprès d’une partie de la population, laquelle craignait que ce moyen technologique, constituant une atteinte à leur vie privée, ne devienne une mesure permanente.

Selon le bilan du samedi 9 mai, Israël n’affiche que 245 décès pour 16.436 cas et plus de 11.000 guérisons, alors que le coronavirus y est apparu fin février. Le pays a enclenché son processus de déconfinement: centres commerciaux, universités, parcs et réserves naturelles ont déjà rouvert. Les hôtels, marchés et salles de sport devraient le faire dès la semaine prochaine, tandis que l’ensemble des lieux publics, tels que les restaurants et les cinémas, seront accessibles avant la fin du mois.