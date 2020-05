«Nous devons en toute urgence ouvrir la frontière avec la France», affirme le chef d’un Land allemand limitrophe

Armin Laschet, ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, réclame la réouverture de la frontière française.

«Nous devons en toute urgence ouvrir la frontière avec la France», a-t-il déclaré au journal Stuttgarter Zeitung en prévision du prochain déconfinement français.

«Le confinement doit prendre fin le 11 mai. Ce serait un bon moment pour montrer à notre voisin que nous souhaitons une réponse commune européenne dans la lutte contre la pandémie», a-t-il ajouté.

Armin Laschet a suggéré que le gouvernement allemand devrait adopter la même mesure à l’égard de l’Autriche.

Le Luxembourg voit des risques à la coexistence transfrontalière

En Allemagne, un groupe de députés du bureau de l’Assemblée parlementaire franco-allemande ont eux aussi appelé le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, à accélérer la réouverture des postes frontaliers.

Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères Jean Asselborn lui a adressé une lettre signalant que la fermeture des frontières et les contrôles qui y étaient liés n’étaient pas justifiés et engendraient un «mécontentement croissant dans la population des deux pays» et risquait de porter «de très graves atteintes à la coexistence transfrontalière et à l’économie régionale».

Le ministre allemand insiste pour sa part sur le fait que l’ouverture précoce des frontières pourrait anéantir les efforts de l’Allemagne pour endiguer l’infection.

Les restrictions frontalières, mises en place à la mi-mars, doivent durer en Allemagne jusqu’au 15 mai.