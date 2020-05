Le coronavirus aurait pénétré au sein du service de protection du Président US

Une dizaine de personnes appartenant au service de protection du Président des États-Unis ont été testées positives au Covid-19 et plusieurs autres dizaines sont en quarantaine, rapporte Newsweek.

Onze employés du Secret Service américain, chargé de protéger le Président Trump et le vice-Président Pence, ont attrapé le Covid-19 et 60 autres ont été mis en quarantaine, alors que 23 se sont déjà rétablis, a annoncé le magazine Newsweek.

Ce dernier ne précise pas s’il s’agit d’agents qui travaillent à proximité des dirigeants du pays ou d’autres employés du service. D’après Newsweek, 3.000 des 7.600 agents du Secret Service sont en contact étroit avec leurs clients.

«Afin de protéger les informations sur la santé de nos employés et garantir la sécurité opérationnelle, le Secret Service ne divulgue pas le nombre d'employés qui ont été testés positifs au Covid-19, non plus que le nombre d'employés mis en quarantaine», a déclaré Justin Whelan, un responsable de l'agence, dans un communiqué.

Des personnes testées positives dans l’entourage du Président

Ces derniers jours, des employés de la West Wing où se trouve le Bureau ovale -un militaire de la Marine puis la porte-parole du vice-Président Mike Pence, ainsi que Katie Miller, l’épouse du conseiller de la Maison-Blanche Stephen Miller- ont été testés positifs au nouveau coronavirus.

De plus, trois membres de la cellule de crise de la présidence américaine chargée de coordonner la lutte contre le Covid-19 ont décidé d'entrer en quarantaine en raison de leur possible exposition au virus. Parmi eux, l'épidémiologiste Anthony Fauci, qui conseille quotidiennement Donald Trump, ainsi que le directeur des Centres de prévention des maladies infectieuses (CDC) Robert Redfield et Stephen Hahn, patron de l'agence du médicament (FDA).

Tests et masques à la Maison-Blanche

Ni Donald Trump, ni Mike Pence, qui sont régulièrement testés pour le virus, ne se sont jusqu’ici révélés positifs, le Président continuant d'assister aux réunions et aux événements sans masque. M.Trump a toutefois promis de se faire désormais tester tous les jours au lieu de le faire chaque semaine.

Selon le secrétaire de presse adjoint de la Maison-Blanche, Judd Deere, ceux qui travaillent à proximité du Président sont régulièrement testés et toute personne entrant à la Maison-Blanche est soumise à des contrôles de température. Cependant, la semaine dernière, les journalistes arrivés pour un point presse, ont été admis dans le Bureau ovale sans masque et sans avoir été testés, d’après Yahoo News.