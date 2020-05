Un conseiller de Trump avoue avoir peur de se rendre au travail à cause du Covid-19

Pour le conseiller économique de l’administration américaine Kevin Hassett, l’aile Ouest à la Maison-Blanche est un endroit «étroit et bondé», et il est «un peu dangereux» d’y travailler.

Dans un entretien accordé à la chaîne CBS, le conseiller économique de la Maison-Blanche Kevin Hassett a avoué qu’il avait peur d’aller au travail en raison de la pandémie due au coronavirus.

«J’ai peur d’aller au travail, je crois que ce serait plus sûr si je restais chez moi au lieu de fréquenter l’aile Ouest [de la Maison-Blanche]. Pourtant, ces jours-ci, les gens doivent se mobiliser pour servir leur pays», a déclaré le conseiller.

Près de 80.000 morts aux USA

D’après M.Hassett, les membres de l’administration américaine déploient des «efforts héroïques» pour gérer la crise sanitaire dans le pays. Or, pour lui, l’aile Ouest est un endroit «étroit et bondé» où il est «un peu dangereux» de travailler.

Auparavant, le journal Washington Post avait affirmé que certains haut responsables de l’administration de Donald Trump interdisaient le télétravail à leurs subordonnés.

Les États-Unis sont de loin le pays le plus affecté par la pandémie due au nouveau coronavirus qui a débuté dans la province chinoise de Wuhan. Selon les derniers chiffres de l’Université Johns-Hopkins, on recense plus de 1,3 million de cas d’infection et plus de 79.000 morts liés au Covid-19 aux États-Unis.