Ce chien n’a pas vu la copine de son maître depuis 56 jours à cause du confinement: voici sa réaction - vidéo

Le moment attendrissant où un chien revoit la petite amie de son maître pour la première fois depuis 56 jours après l’assouplissement du confinement en Italie, a été filmé et partagé sur les réseaux sociaux.

Une vidéo, montrant les retrouvailles d’un Border Collie et de la copine de son maître après une séparation de 56 jours due au confinement en Italie, a été postée sur les réseaux sociaux, a annoncé le Daily Mail.

Selon le journal, la scène a été filmée dans le nord-est de l’Italie. La chienne Aly est très attachée à la jeune fille, Jessica Cristofolini, qui n’a pas pu venir voir le maître d’Aly et accessoirement son copain, Fabrizio Bottamedi, pendant près de deux mois à cause de l’épidémie de Covid-19.

«C’était très touchant, 50 jours semblaient une éternité et je craignais qu’elle ne me reconnaisse pas. Mais elle est devenue folle de joie dès qu’elle a entendu mes pas», a déclaré Jessica dont les propos ont été repris par le Daily Mail.

Déconfinement en Italie

L’Italie a pris des mesures de confinement le 10 mars pour endiguer la propagation du Covid-19. Dimanche 3 mai, le pays est entré dans la «phase deux». Les bars et restaurants peuvent relancer leurs services à emporter, tout comme les chantiers et les usines. Les gens ont été autorisés à rendre visite à leurs proches, mais pas à leurs amis, et uniquement dans la région où ils vivent.

Covid-19 en Italie

Selon le gouvernement italien, les autorités régionales doivent assurer la distanciation sociale dans les transports publics. Les parcs ont rouvert pour le jogging et les pratiques sportives et les gens sont tenus de respecter entre eux une distance d’un mètre minimum.

L'Italie a recensé 744 nouveaux cas de coronavirus et 179 décès ces dernières 24 heures, a annoncé lundi 11 mai la direction de la Protection civile.

Pendant la période la plus difficile de la seconde moitié de mars, le bilan journalier des nouveaux cas avait dépassé les 6.000.

Le nombre de patients en soins intensifs est pour la première fois tombé ce lundi 11 mai en dessous des 1.000, alors qu’au début du mois d’avril, quelque 4.000 personnes se trouvaient en réanimation.

Le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a exhorté les Italiens à rester prudents au cours de la «phase deux». Si les tendances positives se maintiennent ces deux prochaines semaines, un nouvel assouplissement du confinement n’est pas à exclure, selon les autorités.