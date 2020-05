Un soldat israélien tué par un jet de pierre en Cisjordanie

Un soldat israélien a été tué ce 12 mai par une pierre lancée en sa direction, dans le nord de la Cisjordanie, a rapporté Tsahal.

Le sergent Amit Ben Ygal, 21 ans, a été touché à la tête «ce matin lors d'une opération près du village de Yabad, à l'ouest de Jénine», a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué.

Une porte-parole militaire a précisé à l'AFP que le projectile avait été tiré par un Palestinien.

La Cisjordanie et Israël ont été le théâtre à partir d'octobre 2015 et pendant des mois d'une vague d'attaques anti-israéliennes commises le plus souvent au couteau par de jeunes Palestiniens isolés.

Certaines attaques ont aussi été perpétrées à la voiture bélier et, dans une moindre mesure, à l'arme à feu. Les violences ont notablement diminué d'intensité, mais persistent de manière sporadique, indique l'AFP.