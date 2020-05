«Les Américains ont créé un système économique défavorable à tous les travailleurs»

Signe des mauvaises relations entre les États-Unis et la Chine, de plus en plus d’entreprises américaines quittent l’empire du Milieu. Selon Benjamín Lujano López, économiste à l’Université nationale autonome du Mexique, la crise actuelle liée au Covid-19 révèle les limites du système économique longtemps défendu par Washington. Entrevue.