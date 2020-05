Le Covid-19 ne sera totalement sous contrôle que dans quelques années, estime l'OMS

Il faudra quatre ou cinq ans avant que le Covid-19 ne soit sous contrôle, a annoncé mercredi 13 mai Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), lors de la conférence virtuelle Global Boardroom du Financial Times.

«Je dirais que nous pourrions envisager de le contrôler dans un délai de quatre à cinq ans», a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle n'avait «pas de boule de cristal» et que la pandémie pourrait s'aggraver.

Selon elle, de nombreux facteurs détermineront pendant combien de temps et dans quelle mesure le virus restera une menace, surtout s'il mute.

Par ailleurs, Soumya Swaminathan note qu’un vaccin «semble pour l'instant la meilleure solution», mais souligne qu’il y a «beaucoup de si et de mais» concernant son efficacité et sa sécurité, ainsi que sa production et sa distribution équitable. Enfin, il pourrait également cesser de fonctionner si le virus mutait.

Une cohabitation éventuelle avec le virus

Michael Ryan, directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS, s’est également montré pessimiste quant aux perspectives de la pandémie de coronavirus lors d'une conférence de presse virtuelle à Genève tenue mercredi 13 mai.

«Nous avons un nouveau virus qui pénètre la population humaine pour la première fois et il est en conséquence très difficile de dire quand nous pourrons le vaincre», a-t-il fait savoir.

«Ce virus pourrait devenir endémique dans nos communautés. Il pourrait ne jamais disparaître», a insisté M.Ryan.

Bilan de la pandémie

Selon les calculs de l’Université Johns-Hopkins aux États-Unis, la pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 297.000 morts à travers le monde, dont 27.077 en France. Au total, plus de 4.360.000 personnes ont été contaminées par la maladie dans le monde entier.