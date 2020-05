Khaled Alkhateb Memorial Awards: RT lance l’appel à candidatures au concours de reporters en zone de conflit

Sur son site Web, la chaîne RT a annoncé le début de l’acceptation des demandes de participation aux Khaled Alkhateb Memorial Awards, ce concours de journalistes récompensant le meilleur reportage depuis les régions de conflits.

«Ce prix, qui en est à sa troisième édition, a été créé en mémoire du journaliste indépendant Khaled Alkhateb, qui collaborait avec RT Arabic avant de trouver la mort en 2017 alors qu'il réalisait des reportages en Syrie», rappelle la chaîne.

Le prix du meilleur reportage depuis une zone de conflit sera accordé dans trois catégories: «Meilleur travail en zone de conflit: Vidéo longue», «Meilleur travail en zone de conflit: Vidéo courte», «Meilleur travail en zone de conflit: Texte».

La première édition a vu participer des reportages en 10 langues, issus de plus de 20 pays. Le prix est allé aux participants d'Irak et d'Irlande qui ont parlé de la situation en Irak et en Syrie après l'expulsion des terroristes de Daech*. En outre, une journaliste de Singapour a été récompensée pour son reportage depuis la ville de Marawi, dans le sud des Philippines, prise par des terroristes.

En 2019, des participants de 25 pays ont pris part au concours. Le jury a alors sélectionné des journalistes de Russie, des États-Unis, d’Italie et d’Inde pour leurs reportages sur les conflits en Syrie, en Irak et en Libye. La remise du prix a eu lieu dans le cadre du RT Media Talk intitulé «Dans unezone de conflit: risques et responsabilités des journalistes».

Les lauréats de la troisième édition des Khaled Alkhateb International Memorial Awards seront annoncés le 30 juillet, le jour du troisième anniversaire de la disparition du journaliste Alkhateb, jeune au moment de son décès de 25 ans.

Khaled Alkhateb, qui couvrait dans ses reportages les combats opposant l’armée syrienne aux terroristes, a été tué dans une frappe terroriste dans le gouvernorat de Homs. En 2018, le Président Vladimir Poutine a signé un décret accordant au défunt journaliste la médaille du Courageà titre posthume. Cette récompense a été remise à sa famille lors de la première édition des Khaled Alkhateb Memorial Awards.

*Organisation terroriste interdite en Russie