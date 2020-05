L’alliance éternelle entre Israël et les États-Unis menacée par la Chine?

Mike Pompeo a rendu une très courte visite à son allié israélien ce 13 mai. Comment expliquer cette rencontre précipitée dans ce contexte de crise sanitaire? La pression contre l’Iran et le projet d’annexion de territoire de la Cisjordanie méritaient-ils absolument un face-à-face? Réponses dans Désalliances en bref.

Y a-t-il de la tension dans l’air entre Washington et Tel-Aviv? Mike Pompeo était en Israël cette semaine, et peut-être pas seulement pour discuter avec Benjamin Netanyahou de l’Iran ou de sa future annexion en Cisjordanie. Et si l’explication de ce déplacement était à chercher du côté de Pékin? Explications dans ce Désalliances en bref.