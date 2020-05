Conférence de presse Macron-Merkel sur la relance de l'UE après l'épidémie

Les dirigeants français et allemand devraient présenter ce lundi 18 mai un plan franco-allemand destiné à remédier à la crise économique due à la pandémie.

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont préparé une «initiative franco-allemande» pour mieux canaliser les efforts dans la lutte pour le «redressement économique de l'Europe» après la crise du coronavirus, selon la chancellerie.

Les deux dirigeants se sont donné rendez-vous à 15h30 pour un échange par visioconférence avant de s'exprimer une heure et demie plus tard devant des journalistes depuis Berlin et Paris.

Le plan évoquera «la santé, la relance économique, la transition écologique et numérique, et la souveraineté industrielle», précise l’Élysée.