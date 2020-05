La France et l'Allemagne proposent un plan de relance de 500 mds d’euros

Un nouveau plan de relance de 500 milliards d’euros, des dépenses budgétaires qui «seraient attribuées aux secteurs et aux régions les plus touchés», devrait aider l'Union européenne a surmonter les conséquences de la pandémie de Covid-19, ont déclaré lundi 18 mai le Président Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel lors d'une visioconférence de presse conjointe.

«Nous sommes convaincus que ces mesures sont justifiées, qu’elles sont nécessaires. Il est important que l’Union européenne mette de l’argent à disposition pendant plusieurs années budgétaires. Il faudra bien sûr ensuite rembourser cet argent», a indiqué Mme Merkel.

Des dotations sur la base de l'endettement commun européen

Selon M.Macron, ce fonds de relance «viendra compléter le budget européen» et ce ne seront pas des prêts octroyés à des régions, mais bien «des dotations budgétaires sur la base de notre endettement commun».

L’Allemagne et la France proposent aux 27 pays membres de l’UE «de décider tous ensemble d’aller lever une dette commune sur les marchés et d’utiliser ces 500 milliards d’euros […] pour apporter des financements qui seront fléchés en priorité sur les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique et les régions les plus impactées par cette crise», a détaillé le Président français.

«Notre volonté est de doter l'Europe de compétences très concrètes en matière de santé. Avec des stocks communs de masques et de tests, des capacités d'achats communes et coordonnées pour les traitements et les vaccins, des plans de prévention partagés des épidémies, des méthodes communes pour recenser et identifier les cas. Cette Europe de la santé n'a jamais existé, elle doit devenir notre priorité», a indiqué M.Macron.

Paris et Berlin proposent en outre de mettre en place une «task-force» de l’UE chargée de la santé au sein du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et d'augmenter les capacités européennes de recherche et développement dans le domaine des vaccins et des traitements.

Selon le Président, l’initiative franco-allemande repose sur «quatre piliers: la protection sanitaire, la relance budgétaire, la transition écologique et la souveraineté économique».

Détails à suivre