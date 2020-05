Après son Shorty Awards, «Paris Mayday», double finaliste aux Digiday Media Awards

Le reportage immersif "Paris Mayday", plusieurs fois nominé et grand gagnant d’un Shorty Awards début mai, fait à nouveau parler de lui. Aujourd’hui, le fruit du travail de l’équipe de Sputnik France est finaliste non pas dans une, mais dans deux catégories des Digiday Media Awards: pour le «meilleur évènement en direct» et «l’utilisation la plus originale des réseaux sociaux».

La modernisation à l’honneur

"Paris Mayday" plonge le spectateur au cœur des manifestations du 1er mai 2019 à Paris, à travers les yeux de notre correspondante de terrain. Une vidéo à 360°, à la fois informative sur les évènements passés, mais aussi sur la réalité du travail risqué de journaliste de terrain, entre mouvements de foules, gaz lacrymogène, jets de projectiles et de grenades de désencerclement.

Concours international, les Digiday Media Awards récompensent les entreprises qui contribuent à la modernisation et la créativité des médias par leurs reportages, leurs campagnes de communication ou leurs technologies. Le 19 mai, Sputnik a été nominé face à des médias renommés tel que E! News, The Dodo, ESPN, Zyper et bien d’autres.

La remise de prix est attendue pour le 25 juin à New York, les gagnants seront annoncés virtuellement, Covid-19 oblige.