Où est passé Boris Johnson? L'Angleterre s’inquiète de sa disparition médiatique

Boris Johnson n’a plus fait d’apparition publique depuis une semaine, et sa dernière conférence de presse remonte au 12 mai dernier, rapporte The Independant ce mercredi 20 mai. Alors que le gouvernement organise quotidiennement des points presse pour informer la population de l’évolution de l’épidémie, le Premier ministre n’y a plus pris part depuis plusieurs jours.

Une situation qui inquiète sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, cette absence n’a pas manqué de faire réagir. Certains commentaires ironisent sur la situation, quand d’autres se scandalisent de ce silence en pleine pandémie. Un hashtag #whereisboris a même vu le jour.

Les médias s’interrogent

L’absence du Premier ministre a également été critiquée par certaines personnalités médiatiques au Royaume-Uni.

«Le fait qu’il ne soit pas visible et au centre de l’attention signifie que nous dépendons désormais d’autres ministres. Soyez honnêtes avec le public, s’il est malade ou s’il se sent mal, soyez honnêtes avec le public», a déclaré Piers Morgan sur le plateau de Good Morning Britain.

Ainsi, dans l’émission télévisée Good Morning Britain, le journaliste Piers Morgan a appelé les autorités à la transparence.

Également interrogé dans le cadre de cette émission, l’ancien Premier Ministre Gordon Brown a appelé Boris Johnson à «se ressaisir» et à apparaître plus régulièrement dans les médias.

Boris Johnson avait était testé positif au coronavirus le 27 mars dernier, comme il l’annoncé sur Twitter. Admis à l’hôpital St-Thomas de Londres, il en était sorti le 12 avril.