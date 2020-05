Le plus puissant cyclone du XXIe siècle s'abat sur l’Inde et le Bangladesh - images

Faisant au moins 24 victimes, le cyclone Amphan s’est abattu sur l’est de l’Inde et sur le Bangladesh, causant d’innombrables dommages dont les images ont été relayées sur les réseaux sociaux. Des lignes électriques et téléphoniques ont été endommagées et plusieurs régions inondées par un raz-de-marée ayant atteint jusqu’à trois mètres.

Des images des dégâts provoqués par Amphan, le plus puissant cyclone né dans le golfe du Bengale depuis ces 20 dernières années, ont été relayées sur les réseaux sociaux. Au moins 24 personnes sont mortes dans la tempête qui a déferlé en Inde et au Bangladesh durant quelques jours, indique Associated Press.

🌀 Catastrophe naturelle : le cyclone #Amphan (cat. 5) frappe actuellement l’#Inde avec des rafales avoisinant les 200km/h. pic.twitter.com/Fa3bTOD3bM — Conflits (@Conflits_FR) May 21, 2020

Les lignes électriques ont souffert au passage du #cyclone #Amphan, ici dans le sud-est de l'#Inde, dans un quartier de #Calcutta. Non-loin de la frontière avec le #Bangladesh sérieusement concerné aussi.

Crédit vidéo : @007AliSohrab via Twitter#météo pic.twitter.com/HnmDlNYcFJ — le Journal de la météo (@JournalMeteo) May 21, 2020

​12 personnes ont été tuées dans le Bengale-Occidental et deux décès supplémentaires ont été signalés dans l’État indien d’Odisha. Le Bangladesh a rapporté au moins 10 décès dus à la tempête.

​Des centaines de villages côtiers et des infrastructures ont été ravagés dans ces régions par des vents violents et des pluies torrentielles provoquant l’inondation de bâtiments et la chute de lignes électriques. Des milliers arbres ont été également déracinés, alors que l’onde d’un raz-de-marée a atteint trois mètres.

Amphan Fury Leaves 10-12 People Dead In West Bengal, Odisha Begins Assessment Of Damage In The State#AmphanCyclon pic.twitter.com/VLcCa3zcdz — Abbishek Singhania (@AbbishekSingha2) May 21, 2020

As Cyclone Amphan hit eastern India and Bangladesh, evacuation of millions were complicated by the coronavirus pandemic https://t.co/SE1czVDnJ7 pic.twitter.com/xwUmuiZYc3 — Reuters (@Reuters) May 20, 2020

​Un million d’habitants ont été laissés sans électricité au Bangladesh, a déclaré le ministère de l’Énergie. Quant à l’Inde, des îles entières et des régions indiennes ont perdu le contact avec le continent suite à une coupure d’électricité et de connexion téléphonique, a affirmé la ministre en chef du Bengale-Occidental, Mamata Banerjee. C’est la raison pour laquelle il est difficile pour l’instant d’évaluer les dommages causés par les intempéries, a-t-elle souligné.

«Nous sommes confrontés à trois crises: le coronavirus, les milliers de migrants qui rentrent chez eux et maintenant le cyclone», a déploré Mme Banerjee.

Kolkata Airport...

How many so called "National Channels" are discussing devastation caused by #Amphan in Bengal?

( Video received from a friend) pic.twitter.com/mh7aMzPzRB — Dwai (@BujMit) May 21, 2020

​En Inde, plus de 500.000 habitants du Bengale-Occidental et plus de 150.000 de l’Odisha ont été évacués, selon le National Disaster Response Force (NDRF). Le Bangladesh a fait état de 1,4 millions de personnes évacuées, selon Kazi Tasmin Ara Ajmiri, secrétaire adjoint du NDRF.

Après avoir atteint la catégorie quatre sur cinq sur l’échelle de Saffir-Simpson, avec des rafales allant de 200 à 240 km/h, le cyclone a faibli pour passer au stade de dépression tropicale, ont fait savoir les services météorologiques indiens.