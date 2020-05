Une bagarre géante éclate dans les rues de Bruxelles, des coups de feu entendus - vidéo

Une scène de violences s’est produite ce jeudi 21 mai à Bruxelles, dans le quartier Anneessens, rapporte le quotidien flamand Het Laatste Nieuws.

Une bagarre a en effet éclaté aux alentours de 22 heures, impliquant une quarantaine de personnes.

Une vidéo filmée depuis un immeuble voisin a été postée sur les réseaux sociaux. Il est possible d’y voir plusieurs individus se battre entre eux et s’en prendre aux voitures stationnées dans la rue. Du mobilier urbain semble également avoir été dégradé et un panneau de circulation arraché.

Bruxelles: Une violente bagarre a éclaté ce jeudi 21 mai au soir vers 22h10 dans le quartier Anneessens. Les faits se sont produits entre le boulevard Maurice Lemonnier et la rue du Rempart des Moines. pic.twitter.com/B7NWQWLpgT — JmyLss (@JmyLss) May 22, 2020

Une bagarre entre bandes rivales?

Des témoins ont signalé à la police avoir entendu trois ou quatre coups de feu.

Après des recherches sur place, les forces de l’ordre n’ont pas retrouvé de douilles de balles, mais un témoin en a récupéré une, explique au Het Laatste Nieuws le porte-parole de la police Olivier Slosse.

Les forces de l’ordre sont arrivées sur place alors que la bagarre était terminée et comptent désormais sur les vidéos de surveillance pour faire la lumière sur les faits. Si les raisons de la rixe ne sont pas encore claires, la police semble privilégier la piste d’un règlement de compte entre bandes rivales.

«Nous pensons que cela a quelque chose à voir avec deux groupes rivaux de jeunes des quartiers. Il y a des tensions occasionnelles, mais des confrontations en aussi grand nombre, c'est rare», a déclaré Olivier Slosse au Het Laatste Nieuws.