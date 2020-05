Le FBI divulge l’identité de l’auteur de la fusillade terroriste sur une base militaire au Texas

Le nom et la nationalité de l’auteur de la fusillade, au cours de laquelle une personne a été blessée sur une base aéronavale au Texas, ont été communiqués à Reuters par le FBI: Adam Aalim Alsahli, Américain d’origine syrienne, 20 ans.

L’homme qui a ouvert le feu le 21 mai sur la base aéronavale de Corpus Christi et blessé un marin a été identifié par le Federal Bureau of Investigation (FBI) qui a transmis l’information à Reuters. Il s’agit d’Adam Aalim Alsahli, 20 ans, citoyen américain d’origine syrienne.

Aucune autre information sur le tireur n’a été communiquée à l’agence. L’auteur de la fusillade liée au terrorisme par le FBI a été tué par un membre du personnel de la base militaire.

La personne blessée fait partie des forces de sécurité de la base. Intervenant le 22 mai dans l’émission «The Today Show», Mark Esper a confié que le marin se portait bien.

La fusillade

Revenant sur les circonstances de l’attaque, le porte-parole du site militaire a déclaré au New York Times qu’une voiture s’était approchée d’un portail de la base et que son conducteur avait commencé à tirer sur un gardien. Blessé, il a quand même réussi à activer une barrière pour entraver l’entrée. Puis un militaire a riposté et neutralisé le tireur.

Selon Leah Greeves, agent du FBI, une autre personne «potentiellement liée» aux faits est recherchée par les autorités.