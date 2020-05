Les premières images de l’arrivée au Venezuela d’un 2e tanker iranien publiées - photos

Forest est le deuxième pétrolier iranien à rejoindre les côtes du Venezuela, escorté par l’armée bolivarienne. Il transporte de l’essence et des additifs chimiques nécessaires pour sa fabrication.

«La marine escorte le deuxième navire iranien Forest qui se trouve déjà dans les eaux juridictionnelles de la République», annonce la marine vénézuélienne sur son compte Twitter.

La @ArmadaFANB se encuentra escoltando al segundo Buque Iraní "FOREST", el cual ya se encuentra en aguas jurisdiccionales de la República. @NicolasMaduro @vladimirpadrino @CeballosIchaso pic.twitter.com/L87RO9oHE8 — Armada Bolivariana (@ArmadaFANB) May 25, 2020

Entré dans les eaux territoriales du Venezuela, il arrivera dans les prochaines heures à la raffinerie d’El Palito de la société pétrolière PDVSA.

#ENFOTOS 📸| Primeras imágenes de la llegada a costas venezolanas del segundo buque iraní "Forest" 🇻🇪👉🏾https://t.co/tqMKHfl0b4 #GraciasIrán 🇮🇷 pic.twitter.com/keSduOeh2V — teleSUR TV (@teleSURtv) May 25, 2020

Ya navega en el #Caribe, el segundo de los cinco tanqueros de #Iran con gasolina y aditivos para continuar produciendola en #Venezuela, como parte de acuerdo integral entre los dos países. pic.twitter.com/l5rTMEtANB — Rolando Segura (@rolandoteleSUR) May 24, 2020

L’information sur l’arrivée d’un deuxième navire-citerne iranien a mis les Vénézuéliens en liesse.

Le 24 mai, le tanker Fortune, premier des cinq navires (Clavel, Forest, Faxon, Fortune et Petunia), est arrivé au Venezuela.

Pénurie d’essence

En pleine pandémie de Covid-19, les sanctions américaines contre la société vénézuélienne PDVSA empêchent l'achat d'essence au Venezuela et d'additifs pour sa préparation.

Cette situation a provoqué des pénuries d'essence et des problèmes de rationnement. Pour approvisionner leurs voitures, les forces de sécurité, le personnel de santé et d'autres travailleurs essentiels doivent patienter jusqu'à 72 heures en file d'attente à Caracas, et plus encore dans d'autres États du pays.

Le 14 mai, le ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza a annoncé que les navires transportant de l'essence au Venezuela étaient pourchassés par le gouvernement américain.

Le Président iranien Hassan Rohani et le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif avaient averti que Washington aurait des problèmes s’il bloquait les tankers iraniens transportant du carburant vers le Venezuela.