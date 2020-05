Après sa nomination aux USA, «Paris Mayday» de Sputnik finaliste des Digiday Media Awards Europe

Décidément, plus personne ne l’arrête. Paris Mayday, le reportage immersif de Sputnik France sur les manifestations du 1er mai 2019, continue de séduire. Après une victoire au prestigieux Shorty Awards début mai et sa double nomination aux Digiday Media Awards aux Etats-Unis la semaine dernière, Sputnik apprend que son reportage immersif est finaliste dans la branche européenne de ce dernier concours, dans la catégorie «meilleur évènement en direct». Il affrontera aux Digiday Media Awards Europe des productions de Sky News et The Telegraph.

Depuis le mois d’octobre 2018, notre correspondante de terrain couvre les mouvements sociaux français, qui se sont rendus célèbres dans le monde entier pour avoir transformé la «capitale de l’amour» en zone de guérilla urbaine. Le 1er mai 2019, les manifestations étaient particulièrement violentes, entre gaz lacrymogène, jets de projectiles et de flash-ball et mouvements de foules.

«Paris Mayday» plonge le spectateur au cœur même de la manifestation: la vision à 360° ne laisse rien passer de l’action. Le reportage allie information sur l’évènement à une mise en lumière des risques encourus par les journalistes présents sur le terrain.

Digiday récompensent la créativité des médias

Concours international, les Digiday Media Awards récompensent les entreprises qui contribuent à la modernisation et la créativité des médias par leurs reportages, leurs campagnes de communication ou leurs technologies. Ces prix ont honoré le travail de premier plan de marques, d’agences, d’éditeurs et de fournisseurs de technologie tels que The Guardian, JOE, Sky News, Permutive et bien d’autres.