Le Japon paiera les touristes pour des vacances dans le pays

Le gouvernement japonais prévoit d’accorder une aide d'une valeur maximale de 20.000 yens (environ 168 euros) par jour aux personnes voyageant dans le pays afin de relancer l'industrie du tourisme, un moteur clé de l'économie qui a été durement touché par la pandémie du Covid-19, relate l’agence de presse Kyodo News.

Cette aide couvrira la moitié du coût des voyages, répartis par une combinaison de réductions importantes et de bons à utiliser dans les restaurants et magasins à proximité.

L'initiative devrait débuter dès la fin du mois de juillet et s'appliquer aux réservations effectuées par le biais d'agences de voyages japonaises ou directement auprès d'hôtels ou d'auberges japonaises traditionnelles ryokan, bien que les frais de déplacement au Japon ne soient couverts en aucune façon. Au total, il est prévu d'allouer 1,35 milliard de yens (plus de 11 millions d’euros) au programme.

Conséquences de la pandémie

La pandémie du Covid-19 a douloureusement frappé le tourisme dans le pays, non seulement en raison de la diminution du flux touristique habituel causée par l’interdiction d'entrée imposée à plus de 100 pays et régions, mais aussi en raison du report des Jeux olympiques 2020 de Tokyo.

L’initiative est intervenue après que le Premier ministre a annoncé lundi 25 mai la levée de l'état d'urgence dans les dernières régions de l'archipel où il était encore en vigueur, notamment à Tokyo, signalant le début du retour à la vie normale mais tout en appelant à la prudence.

Le Japon recense le 28 mai 858 décès sur 16.651 cas d'infection depuis le début de la pandémie, indique l’Université Johns-Hopkins.