L'ambassadeur russe auprès de l'Onu appelle l’UE à renoncer aux sanctions pouvant gêner la lutte contre le Covid-19

L'ambassadeur russe auprès de l'Onu s’est adressé à l'Union européenne, l’appelant à renoncer aux sanctions qui gênent la lutte contre la pandémie et lui demandant de «s'abstenir de prendre des mesures punitives et coercitives en dehors du Conseil de sécurité», lors d’une réunion dédiée à l'interaction entre l'Onu et les organisations régionales.