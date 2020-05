Sur fond des critiques de Trump, Twitter invité à emménager en Allemagne

Après l’éclatement du conflit entre Donald Trump et Twitter, au cours duquel le Président a menacé de «fermer» les réseaux sociaux, Thomas Jarzombek, délégué du ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie à l'économie numérique et aux start-ups, a invité le réseau de microblogage à emménager en Allemagne.