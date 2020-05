Le policier impliqué dans la mort de George Floyd à Minneapolis arrêté

L'ex-officier de police Derek Chauvin qui a maintenu son genou sur le cou de George Floyd, l’Afro-Américain décédé après cette arrestation musclée, a été arrêté et placé en détention ce vendredi 29 mai, indique la chaîne local KSTP.

Licencié après la mort de l'Afro-Américain George Floyd, 46 ans, l’officier de police Derek Chauvin a été arrêté et placé en détention ce vendredi à Minneapolis, fait savoir la chaîne KSTP, média local affilié à ABC.

Derek Chauvin est suspecté d'être le policier qui a immobilisé George Floyd en maintenant son genou sur le cou de l’Afro-Américains, l'empêchant ainsi de respirer.

À la suite de cette arrestation musclée qui a eu lieu lundi 25 mai, l’homme a été transporté à l’hôpital où il est décédé quelques heures plus tard.

Trois autres officiers de polices impliqués dans l’incident ont été licenciés le 26 mai.

Minneapolis en proie à des tensions

Le décès de George Floyd a provoqué une vague de colère à Minneapolis accompagnée d’incendies, de pillages et d’affrontements.

Pour le moment, la situation dans la ville reste tendue après plusieurs nuits d'affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. Dans la soirée du 28 mai, des manifestants ont incendié un commissariat après avoir forcé les barrières du bâtiment et brisé des vitres.

Il y a eu également eu des heurts, avec pillage d'une trentaine de magasins et des incendies, et recours au gaz lacrymogène par la police au niveau du commissariat où travaillent les policiers mis en cause.

Le gouverneur de l'État du Minnesota Tim Walz a signé un décret pour autoriser l'intervention de la Garde nationale. 200 policiers de l'État et des hélicoptères doivent également être envoyés sur place.