Floyd et le policier inculpé de son meurtre auraient été ex-collègues

Le défunt George Floyd, 46 ans, et Derek Chauvin, ce policier de deux ans son cadet et inculpé de son meurtre, travaillaient tous les deux dans un club à Minneapolis et les deux y étaient responsables de la sécurité, écrit le New York Times.

Comme l’explique l’ancienne propriétaire de l’endroit, Maya Santamaria, il n’est pas possible de dire qu’ils se connaissaient mais ils se croisaient au travail.

En évoquant le défunt Floyd, elle a parlé à la CNN d’une excellente personne, connue pour son large sourire.

«En connaissant Chauvin, je n’arrive pas à croire qu’il lui a manqué d’humanité pour écouter ce pauvre homme qui suppliait de le laisser respirer», a déclaré la femme, citée par la chaîne.

Décès qui a débouché sur des tensions

George Floyd, un Afro-Américain âgé de 46 ans, est décédé le 25 mai juste après avoir été arrêté par la police, qui le soupçonnait d'avoir voulu écouler un faux billet de 20 dollars. Lors de l'intervention, il a été plaqué au sol par un agent qui a maintenu son genou sur son cou pendant de longues minutes. À en juger par une nouvelle vidéo qui a surgi le 28 mai, pas un seul, mais trois policiers ont mis leur genou sur cet homme.

D’abord, Floyd dit qu’il ne peut pas respirer, avant de perdre connaissance et décéder ensuite aux soins intensifs.

Quatre officiers de police ont été licenciés en lien avec ce drame. Un d’entre eux a été inculpé pour homicide involontaire.

Depuis, l’État du Minneapolis mais aussi plusieurs autres villes du pays ont connu des manifestations d’ampleur. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a par la suite annoncé ce samedi 30 mai qu’en raison des émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd la Garde nationale de l’État serait pour la première fois de l’Histoire mobilisée complètement.