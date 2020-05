Kylian Mbappé demande «justice» pour George Floyd

Plusieurs vedettes adressent leur soutien au mouvement lié au dramatique décès de M.Floyd et réclament que la lumière soit faite sur ce qui s’est produit.

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé a lui aussi laissé un message sur son compte Twitter, appelant à la «justice» pour George Floyd.

Le footballeur a ajouté un emoji de poing levé, une expression de révolte.

​L’Américain Weston McKennie, du club Schalke 04 de la Bundesliga, a porté un brassard avec l’inscription «Justice for George» lors d’un match le 30 mai.

L'international américain Weston McKennie a joué avec un brassard "Justice for George" avec Shalke 04 cet après-midi en Bundesliga. pic.twitter.com/01h0StFDuX — Culture Soccer (@CultureSoccer) May 30, 2020

Le champion olympique de boxe à Rio Tony Yoka, suspendu en 2017 pour manquement à la réglementation antidopage, a violemment condamné l’arrestation musclée de George Floyd en encourageant même les manifestants américains à l’insurrection

Les tensions battent leur plein aux États-Unis

Des manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes américaines après le décès de l’Afro-américain George Floyd à Minneapolis, arrêté par la police qui le soupçonnait d'avoir voulu écouler un faux billet de 20 dollars.

Bien que le policier responsable ait été arrêté et inculpé pour homicide involontaire, la situation reste tendue après plusieurs nuits d'affrontements non seulement à Minneapolis, mais aussi dans plusieurs autres grandes villes des États-Unis, notamment New York, Philadelphie, Los Angeles et Atlanta, placées sous couvre-feu pour tenter de calmer la colère.