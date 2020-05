«Ses envies ne correspondent pas à sa politique»: un sénateur russe sur l’idée de Trump d'inviter la Russie au G7

En réponse à la déclaration de Donald Trump de reporter le sommet du G7 et d’y inviter la Russie, le sénateur russe Alexeï Pouchkov a commenté que, malgré les jugements audacieux du Président états-unien, «ses envies ne correspondent souvent pas à sa politique».

Le sénateur russe Alexeï Pouchkov a commenté sur Twitter la déclaration du Président Donald Trump, selon laquelle il veut reporter la tenue du sommet du G7 et y inviter la Russie.

«Trump ne sent pas que "le G7 représente correctement ce qui se passe dans le monde". Il a sacrément raison, comme ils disent aux États-Unis», a écrit le sénateur.

Трамп не чувствует, что « G7 правильно представляет происходящее в мире». Он чертовски прав, как выражаются в США. G7 устарела, став лишь клубом друзей США. Исключение России было ошибкой. Трампу не откажешь в смелости суждений. Но его желания часто расходятся с его же политикой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 31, 2020​

Selon lui, «le G7 est obsolète» et il s’agit d’un «club des amis des États-Unis». Qui plus est, selon Alexeï Pouchkov, l'exclusion de la Russie du groupe de discussion était une erreur.

«Trump a le courage de faire des jugements audacieux. Mais ses envies ne correspondent souvent pas à sa politique», a-t-il résumé.

Donald Trump reporte le G7

Plus tôt, Donald Trump a déclaré qu'il reportait le sommet du G7 en septembre et qu'il souhaitait inviter la Russie, l'Australie, la Corée du Sud et l'Inde.

«Je n'ai pas le sentiment que le G7 représente correctement ce qui se passe dans le monde. C'est un groupe de pays très dépassé», a déclaré le Président à des journalistes dans l'avion Air Force One, ajoutant qu'il aimerait inviter la Russie, la Corée du Sud, l'Australie et l'Inde à se joindre à un sommet élargi à l'automne.

Auparavant, le Président états-unien avait déjà indiqué sur Twitter qu'il voulait organiser le sommet en face-à-face, malgré la pandémie de coronavirus.

Le sommet était initialement prévu du 10 au 12 juin.