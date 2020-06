Cinq bébés contaminés par une bactérie rare et dangereuse dans un hôpital en Australie

Une bactérie rare et particulièrement dangereuse a été dépistée chez cinq bébés dans l'unité néonatale d'un hôpital d'Adélaïde en Australie. Après avoir pris les précautions nécessaires, l’hôpital mène actuellement une enquête sur la source de l'infection.

Cinq bébés, dont un dans un état grave, ont été atteints d’une infection bactérienne rare appelée Serratia marcescens dans l'unité néonatale d'un hôpital d'Adélaïde en Australie, rapporte la chaîne de télévision 7news.

Le premier cas positif a été confirmé lundi 18 mai chez un enfant qui a été immédiatement isolé et traité avec des antibiotiques. Près de deux semaines plus tard, un deuxième bébé, qui avait utilisé le même espace de lit après un nettoyage en profondeur, a été testé positif. En outre, trois autres bébés portaient la bactérie mais ils sont asymptomatiques.

«Une fois que nous avons pris connaissance du deuxième bébé présentant des symptômes, nous avons immédiatement lancé une enquête approfondie sur les origines de l'infection en testant l'environnement dans lequel les bactéries peuvent se développer et, par précaution, nous avons testé les 40 bébés de l'unité et tous les rejets récents», a déclaré Diana Lawrence, directeur exécutif des services médicaux du réseau de santé local du sud d'Adélaïde.

Plus de 200 prélèvements effectués

L'hôpital a indiqué à la chaîne de télévision qu’il menait une enquête sur la façon dont la bactérie s’était introduite dans l'unité néonatale. Plus de 200 prélèvements ont été effectués à l'intérieur de l'unité avec un seul résultat positif dans un bassin de lavage des mains qui a depuis été retiré et remplacé.

Les admissions de nouveaux patients seront limitées et tous les bébés de l'unité seront testés et dépistés par mesure de sécurité.

Une bactérie rare

Découverte en 1819 par le pharmacien vénitien Bartolomeo Bizio, la Serratia marcescens est impliquée dans des infections nosocomiales, en particulier des bactériémies dans des voies veineuses centrales, des infections urinaires et des infections de plaies. Elle se développe couramment dans les voies respiratoires et urinaires d'adultes hospitalisés et dans le système gastro-intestinal des enfants.

Cette bactérie se trouve généralement dans les salles de bains (notamment sur les jointures de carrelage, les coins de douche, les conduites d'eau de toilette et les lavabos), où elle se manifeste par une coloration orangée ou orange et une pellicule visqueuse se nourrissant de matières contenant du phosphore ou des corps gras.