Prague expulse deux employés de l’ambassade russe

Faisant suite aux informations parues dans les médias et prétendant qu’un diplomate russe avait fait venir de la ricine à Prague pour empoisonner des politiciens locaux, Prague a expulsé de son sol deux employés de l’ambassade de Russie. La représentation diplomatique insiste sur le fait qu’il s’agit d’une provocation et d’allégations infondées.

Le gouvernement tchèque renvoie deux employés de l’ambassade russe du pays, a déclaré lors d’une conférence de presse le Premier ministre Andrej Babis. Selon lui, cela est lié à l’histoire de la ricine qu’un diplomate russe avait prétendument sur lui en arrivant en République tchèque.

«Nous sommes un pays souverain et nous jugeons comme étant inacceptables les actes de ce type. Face à une telle situation, nous avons adopté la décision suivante: deux employés de l’ambassade de Russie ont été déclarées personae non gratae», a déclaré le Premier ministre.

Fin avril, l’hebdomadaire Respekt a rapporté qu’un homme muni d’un passeport diplomatique russe était arrivé à Prague. Il avait sur lui, a-t-il été affirmé, de la ricine. Selon les auteurs de la publication, elle devait servir à empoisonner trois politiciens locaux liés au démontage du monument au maréchal soviétique Ivan Konev et au changement du nom de la place située devant l’ambassade de Russie à Prague, en l’honneur de l’opposant Boris Nemtsov, assassiné à Moscou en février 2015.

Par la suite, les médias tchèques ont livré le nom de l’individu en question: selon eux, c’est le chef par intérim de la représentation de l’agence russe Rossotroudnitchestvo, chargée du rayonnement culturel et scientifique de la Russie à l'étranger, Andreï Kontchakov.

Réaction de Moscou, doutes de Zeman

L’ambassade de Russie à Prague a alors qualifié ces accusations de «flagrantes et viles» et demandé que soit assurée la sécurité de l’employé de la mission diplomatique car, en raison des publications parues dans la presse, ce dernier avait commencé à recevoir des menaces.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les informations parues dans la presse tchèque ressemblaient à un nouveau canular. Quant au chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, il a fait remarquer que personne n’avait fourni de preuve attestant que Moscou aurait tenté d’empoisonner qui que ce soit en République tchèque.

Le Président tchèque, Milos Zeman, a, lui, émis des doutes concernant la véracité des informations sur cette tentative d’empoisonnement. Le ministre de l’Intérieur et vice-Premier ministre Jan Hamáček, a admis qu’apparemment ni la police, ni les services spéciaux n’avaient de preuve.

Une provocation, selon l’ambassade

L’ambassade de Russie en République tchèque a jugé que la décision de Prague était une démarche inamicale fondée dès le début sur des allégations infondées. Et estimé qu’il s’agissait d’une provocation créée de toutes pièces. Selon la mission diplomatique, les actions de la partie tchèque montrent l’absence de volonté de Prague de normaliser les relations qui se sont dégradées ces derniers temps.

«Nous sommes profondément déçus par l’approche adoptée par les partenaires tchèque qui laissent de moins de moins de marge de manœuvre pour un dialogue constructif», ont annoncé les diplomates.

Rossotroudnitchestvoa précisé que les personnes déclarées personae non gratae sont Andreï Kontchakov et l’employé du Centre scientifique et culturel russe Rybakov.