Une ONG américaine s’intéresse au cas du journaliste russe gazé par la police à Minneapolis

Après que Mikhaïl Turguiev, correspondant de RIA Novosti, agence de presse appartenant au groupe Rossiya Segodnya au même titre que Spoutnik, a été gazé lors de la couverture des manifestations à Minneapolis, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), association à but non lucratif établie à New York, a pris contact avec lui.

«Aujourd'hui, une représentante de l'organisation m'a contacté. Ils m'ont vu parler de ce qui s'est passé dans une interview à l'une des chaînes de télévision russes, et ont appelé pour poser des questions supplémentaires pour documenter les faits», a déclaré M.Turguiev.

Un nombre d’attaques sans précédent

Dans la foulée, la direction de l’organisation a appelé les gouverneurs des États, les maires des villes et les responsables de la police à mettre fin aux attaques contre les journalistes. Actuellement le comité recense un nombre sans précédent d’attaques contre les représentants de différents médias à travers le pays. Au total, d’après eux, 280 cas sont examinés.

Bien que M.Turguiev ait montré sa carte de presse aux agents de police de Minneapolis lors des manifestations le 31 mai, il a quand même été gazé. L'équipe de tournage du média américain Vice, qui était à côté de lui, a elle aussi reçu du gaz lacrymogène dans le visage.

Une journaliste de Sputnik attaquée

Le lendemain, c’est Nicole Roussell , journaliste de Sputnik, qui a été blessée par des balles en caoutchouc et des éclats de grenade pendant une manifestation près de la Maison-Blanche à Washington le 1er juin. Et ce, malgré le fait qu’elle ait déclaré à plusieurs reprises sa profession en présentant sa carte de presse.

L’agence d'information internationale Rossiya Segodnya a exigé que les autorités américaines mènent une enquête sur les actions des policiers. Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné l’incident.