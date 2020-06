La Pologne compte sur un redéploiement de militaires américains depuis l’Allemagne vers son sol

Après les annonces faites sur l’intention de Trump de réduire d’un tiers le nombre de militaires américains en Allemagne, la Pologne a exprimé son espoir d’accueillir une partie de ceux-ci par la bouche de son Premier ministre.

«Il est certain que c’est aux États-Unis, au Président Trump de décider mais nous espérons que le contingent [de militaires américains] va constamment augmenter», a affirmé Mateusz Morawiecki.

D’après lui, le renforcement de la présence militaire américaine dans le pays est indispensable pour se protéger contre la Russie, car «la vraie menace vient de la frontière de l’est», a-t-il précisé.

Environ 5.000 soldats américains sont déjà cantonnés sur le territoire polonais et le redéploiement de troupes américaines pourra «consolider toute l’Otan», poursuit le Premier ministre polonais.

Position de Moscou

Certains pays européens, dont les baltes et la Pologne, ont déclaré à plusieurs reprises que Moscou les menaçait. Cependant, la Russie réitère constamment qu’elle n’attaquera jamais aucun pays de l’Otan. Selon le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, l’Alliance en est bien consciente mais profite de l'occasion pour déployer encore plus d'équipements et de troupes près des frontières russes. À cet égard, Moscou s’est plusieurs fois dit préoccupé par le renforcement de l’Otan en Europe.