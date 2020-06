Un F-35 américain endommagé lors de son atterrissage

Les détails restent limités, mais le train d’atterrissage d’un F-35A a été endommagé après que l’appareil s’est posé sur la base aérienne de Hill dans l’Utah, rapporte le Drive qui a contacté les responsables.

F-35's gear collapses after landing at Hill Air Force Base:https://t.co/vd9y3fUU6x — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) June 8, 2020

«Le train d'atterrissage d'un F-35A Lightning II affecté à la 388ème escadre de chasse s'est effondré aujourd'hui après que l’appareil s’est posé sur la piste à l’issue d’un vol d'entraînement de routine. Le pilote est sorti de l'avion et suit un examen médical de routine», a annoncé le porte-parole de la base.

Le militaire a ajouté que la piste était fermée et que les avions de la Hill Air Force Base en vol au moment de l'incident avaient été déroutés vers d'autres aéroports. Des vols d'entraînement supplémentaires ont été interrompus jusqu'à la réouverture de la piste.

Un comité d'examen de la sécurité enquêtera.

Une autre panne de train d’atterrissage

Le 20 mai 2020, un F-35A s’était écrasé à l’atterrissage à la base d'Eglin en Floride après une mission d'entraînement. Le pilote s’était éjecté et avait été hospitalisé.

Une autre panne de train d’atterrissage d’un F-35 était survenue il y a moins de deux ans sur cette même base: l’appareil s’était retrouvé avec le nez dans le tarmac.

Le programme le plus coûteux de l'histoire

Le programme américain F-35 Lightning est le plus coûteux de l’Histoire, dépassant les 1.500 milliards de dollars. C’est également l’avion le plus cher: 1,4 milliard de dollars l’unité, avec un coût d’exploitation de 44.000 dollars par heure de vol. Le projet est développé depuis 1996 par le constructeur Lockheed Martin, lequel promettait l’appareil le plus performant du monde jusqu’au milieu du XXIe siècle, censé équiper les trois composantes de l’armée américaine: l’US Air Force, l’US Navy et l’US Marine Corps.

Cependant, de nombreux problèmes de conception ont rendu le F-35 peu fiable et peu disponible. En 2018, 300 appareils avaient été livrés, mais aucun ne s’était révélé apte au combat à cause de défaillances techniques. En juin 2019, le site Business Insider l’a classé en tête des pires projets d’armements de l’armée américaine.

Au mois de mars, Lockheed Martin a livré le 500e F-35 Lightning II. Au total, l’entreprise se propose d’en construire plus de 4.000.