Une bombe explose sous un véhicule militaire russe en patrouille en Syrie

Une bombe artisanale a explosé mardi 9 juin au passage d'une patrouille de la police militaire russe à Kobané, dans le gouvernorat syrien d'Alep, a annoncé le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

«Le 9 juin au matin, des inconnus ont tenté d'empêcher le passage d'une patrouille de la police militaire russe à Kobané. Un engin a explosé sous un véhicule russe alors qu'il faisait un détour au point final de sa mission de patrouille», a indiqué le Centre dans un communiqué.

Tous les militaires sont sains et saufs, ils sont rentrés à leur base, selon le Centre.

En décembre 2019, trois soldats russes ont été légèrement blessés dans l'explosion d’une bombe artisanale sur la route qu'ils empruntaient dans le cadre de la patrouille russo-turque près de la ville de Kobané. Fin mai, une bombe a explosé au bord de la route M4 en Syrie au moment du passage d'un convoi turc, tuant un militaire.

La Russie et la Turquie mènent des patrouilles en Syrie en vertu des accords conclus en 2019 et en mars 2020 entre Moscou et Ankara.