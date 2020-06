Les États-Unis veulent se doter d’une flotte de brise-glaces

Le locataire de la Maison-Blanche a chargé plusieurs ministères d’étudier les risques et avantages présentés par une flotte composée d’«au moins trois brise-glaces de classe lourde».

Donald Trump a adressé un mémorandum aux membres de son administration ordonnant de mettre au point un programme de construction de brise-glaces pour l’Arctique et l’Antarctique.

«Les États-Unis développeront et mettront en œuvre un programme d’achat de brise-glaces en vue d’assurer la sécurité polaire et de protéger nos intérêts nationaux dans l’Arctique et l’Antarctique», est-il indiqué dans le document signé par le Président.

Donald Trump a ainsi chargé son secrétaire à la Sécurité intérieure, le commandant de la Garde côtière, le chef du Pentagone et le secrétaire à l’Énergie d’étudier les avantages et les risques opérationnels et financiers présentés par une flotte composée d’«au moins trois brise-glaces de classe lourde».

Dans le même temps, la Maison-Blanche prévoit la construction de brise-glaces de classe moyenne, mais leur éventuel nombre n’est pas précisé dans le mémorandum.