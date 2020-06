En contexte de pandémie, quelle destination touristique est la plus sûre?

Le Conseil mondial du tourisme et du voyage a reconnu plusieurs pays, dont la Turquie, la Bulgarie, le Portugal ou l’Arabie saoudite, comme les destinations les plus sûres pour cet été. Ils ont mis en place des protocoles d’hygiène et de sécurité approuvés par l’organisation.

Dans un contexte de pandémie, le Conseil mondial du tourisme et du voyage (World Travel & Tourism Council – WTTC) s’est penché sur les pays qui, selon lui, offrent les meilleures conditions en matière d’hygiène et de sécurité pour les voyageurs cet été. Il a notamment désigné le Portugal, la Turquie, la Bulgarie ou encore l’Arabie saoudite.

Le WTTC a créé un nouveau label «Safe Travels», auquel ont adhéré de nombreuses grandes destinations de vacances, et approuvé par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), une institution spécialisée des Nations unies.

Ce cachet spécial «permet aux voyageurs d’identifier les destinations et les entreprises du monde entier qui ont adopté ses protocoles mondiaux normalisés en matière de santé et d’hygiène», indique l’organisme sur son site. Ces protocoles ont été conçus sur base des recommandations de l’OMS et des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Des destinations plus précises peuvent y prétendre. Ainsi, la province canadienne de l’Ontario et la péninsule de Basse-Californie (Mexique) ont obtenu le cachet WTTC. C’est aussi le cas de certaines villes très populaires auprès des touristes, dont trois en Espagne: Barcelone, Cancun, Madrid et Séville.

Réactions turque et bulgare

Le ministre turc de la Culture et du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, s’est réjoui de la nouvelle, rappelant que la Turquie s’est très vite concentrée sur des moyens d’assurer un «tourisme sûr».

«La Turquie a été un modèle pour le monde entier pendant le Covid-19, avec son système de santé et ses méthodes de traitement bien établis», a-t-il déclaré, ajoutant que «nous sommes maintenant heureux de voir le WTTC porter les efforts à un niveau mondial».

Son homologue bulgare, Nikolina Angelkova, a quant à elle affirmé que le tourisme «apporte un avenir meilleur pour tous», saluant l’initiative du WTTC pour assurer une «reprise rapide du secteur» et restaurer la confiance des voyageurs. «La Bulgarie a toujours été une destination touristique attrayante et nous continuerons à accueillir les touristes avec la même hospitalité et la même chaleur», a-t-elle conclu.