Le prince Joachim de Belgique sanctionné pour non-respect du confinement en Espagne

Le prince Joachim de Belgique, 28 ans, s'est vu infliger une amende de 10.400 euros pour non-respect du confinement en Espagne, a annoncé la sous-préfecture de Cordoue, en Andalousie.

Cette sanction «lui a été notifiée et 10.400 euros lui sont demandés», a indiqué la sous-préfecture citée par l’agence France-Presse (AFP).

Le neveu du roi des Belges a désormais 15 jours pour contester l’amende ou bien pour la payer volontairement, ce qui diminuerait son montant de 50%.

Dans une déclaration diffusée par l'intermédiaire de son avocat, le prince Joachim «s'est excusé de ne pas avoir observé les mesures de confinement en Espagne, a exprimé ses regrets sincères et sa volonté d'en accepter toutes les conséquences».

Deux repas d’anniversaire en pleine pandémie

Le 24 mai, le prince, qui vit à Bruxelles, a «enfreint l’interdiction d’entrée» en Espagne pour «participer à l’anniversaire de sa compagne». Arrivé à Madrid, il est parti le même jour pour Cordoue au lieu de respecter la quarantaine de 14 jours. À Cordoue, il a assisté à deux repas d’anniversaire, selon le site d’information espagnol El Confidencial.

Fin mai, le porte-parole du palais royal belge, cité par les médias, a annoncé que le prince Joachim avait été testé positif au coronavirus après sa visite en Espagne. Il a été placé en quarantaine, comme les autres personnes ayant assisté aux repas d’anniversaire à Cordoue.

Les médias ont d’abord affirmé qu’une de ces soirées avait réuni 27 personnes, alors que les rassemblements de plus de 15 personnes étaient interdits dans cette ville.

Cependant, El Confidencial précise, en se référant à l’avocat du prince, Mariano Aguayo Fernandez de Cordova, que Joachim de Belgique n’a, à aucun moment, été avec les 26 autres personnes en même temps. Le site confirme toutefois qu’il a contacté ces 26 personnes après son arrivée à Cordoue et avant qu’il soit testé positif.

Covid-19 en Espagne

L'Espagne est l'un des pays les plus touchés par la pandémie due au coronavirus. Plus de 27.100 personnes en ont été victimes et plus de 242.000 cas d'infection ont été détectés à l'aide de tests PCR, selon les chiffres de l’université Johns-Hopkins.

Une étude menée par le ministère espagnol de la Santé a révélé que 5,2% de la population du pays, soit 2,4 millions de personnes, avaient contracté le Covid-19.

Pendant le pic de l'épidémie, les autorités espagnoles ont adopté les mesures de confinement les plus strictes d’Europe. Le pays a déjà procédé à un déconfinement progressif mais les déplacements entre les provinces restent limités. L’état d’alerte introduit le 14 mars a récemment été prolongé jusqu'au 21 juin.