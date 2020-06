Vers une guerre civile aux États-Unis? «Il y a péril en la demeure»

Aux États-Unis, la mort de George Floyd a accentué les tensions qui étaient déjà vives entre Républicains et Démocrates et entre la communauté noire et le reste de la population. Pour Ferry de Kerckhove, ex-diplomate canadien et professeur à l’Université d’Ottawa, les conditions d’une guerre civile pourraient bientôt être réunies… Entrevue.