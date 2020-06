Poursuivis par un hélicoptère de police, des trafiquants écrasent leur hors-bord sur une plage espagnole – vidéo

Les baigneurs présents sur une plage de Linéa de la Concepcion (province espagnole de Cadix) le 3 juin ont observé et filmé le déroulement et la conclusion d’une course-poursuite entre un hélicoptère de la Garde civile espagnole et un hors-bord de trafiquants de drogue présumés.

Les séquences montrent que l’embarcation poursuivie par l’hélicoptère a changé de cap pour se diriger tout droit vers la plage.

Elle s’arrête alors après avoir traîné sur la plage une dizaine de mètres en projetant du sable dans les airs.

Une fois stoppée, ses occupants ont tenté de prendre la fuite, mais ont été vite arrêtés par des renforts de police terrestres.

Les médias se divisent sur l’identité des trafiquants présumés. D’aucuns écrivent qu’il s’agit de quatre Marocains, d’autres signalent qu’il s’agit de trois locaux et d’un résident de Ceuta, ville espagnole sur la côte nord de l’Afrique.

Aucune drogue n’a été découverte

La police espagnole a déclaré que le hors-bord de 14 mètres de long et doté de quatre moteurs de 300 chevaux était surnommé «narco-bateau» et que, vue sa puissance, il aurait pu générer un accident mortel en fauchant un baigneur.

La police a précisé qu’aucun chargement de drogue n’a été découvert.