Une nouvelle défaite de la France et pour Macron en Libye

Quel rôle joue encore la France en Libye? Après des années d’une guerre déclenchée par Nicolas Sarkozy, la France d’Emmanuel Macron semble totalement hors-jeu. Tout d’abord sur le terrain militaire, puisque son poulain, le maréchal Haftar, a dernièrement subi de lourds revers face aux armées du Premier ministre el-Sarraj et aux armes turques. Mais aussi sur le plan de la diplomatie, où la Russie semble avoir plus de cartes à jouer que la France dans la résolution de ce conflit. Plus d’explications dans ce Désalliances en bref.