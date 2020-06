La police d’une ville US se verra interdire de faire usage de gaz lacrymogène

Les forces de l’ordre de la ville californienne de San Francisco ne pourront plus utiliser de gaz lacrymogène ni les méthodes d’interpellation par asphyxie contre les civils désarmés, conformément à une réforme de la police lancée par Mme London Breed, maire de la ville.

«La maire Breed a demandé au département de police de San Francisco d'élaborer une politique claire interdisant l'utilisation d'armes militaires contre des civils non armés. Cela comprend, mais sans s'y limiter, l'utilisation d'armes chimiques, telles que les gaz lacrymogènes», détaille le communiqué.

L’usage de gaz lacrymogène provisoirement interdit à Dallas

Selon une déclaration publiée sur le site Internet du maire, «plusieurs innovations ont été introduites pour réduire la brutalité policière». En particulier, il est désormais interdit aux policiers de tirer sur les véhicules en mouvement. La police doit en outre «utiliser le minimum de force». En outre, Mme Breed a demandé d'élaborer des mesures supplémentaires pour contrôler les actions de la police.

Le journal Dallas Morning News a annoncé que la cour fédérale des États-Unis avait temporairement interdit, de jeudi 11 juin au soir et jusqu’au 9 septembre, l'utilisation par les autorités et la police de Dallas de gaz lacrymogène et d'autres armes non létales pour disperser les manifestants.

Manifestations aux États-Unis

La décision a été prise après que des avocats ont demandé d’interdire l’utilisation de ces armes en raison des blessures de deux manifestants pendant les manifestations qui se sont déroulées à Dallas ces dernières semaines.

Des émeutes ont éclaté à Minneapolis et dans plusieurs autres villes des États-Unis après la mort de l'Afro-Américain George Floyd lors d’une interpellation musclée de la police.

Des vidéos sont apparues sur Internet montrant les policiers en train de menotter Floyd, avant qu’un agent de police ne le cloue au sol et ne lui appuie un genou sur le cou. On entend George Floyd dire à plusieurs reprises qu'il ne peut pas respirer. L’homme est décédé plus tard en soins intensifs. Après le début des émeutes, quatre policiers ont été licenciés et l'un d’eux a été accusé de négligence.