Enfermé par ses parents dans un placard, un enfant de 6 ans meurt de faim

Deshaun Martinez, un garçon de six ans, a trouvé la mort, affamé par ses parents. D’après l’autopsie, il ne pesait plus que 8 kilos lors de son décès, rapporte le New York Post.

Ses parents ont admis avoir enfermé Deshaun dans un placard pendant un mois, seize heures par jour. Le même traitement a été infligé à son frère de sept ans. Les parents ont expliqué à la police qu’il s’agissait d’une punition, car leurs enfants volaient de la nourriture la nuit, pendant que le couple dormait.

Le garçon de six ans éprouvait déjà des difficultés à prendre du poids, en raison d'une septicémie et d'une infection des voies urinaires. Après son hospitalisation, des conseils avaient été donnés aux parents pour maintenir un poids équilibré, rapporte le New York Post.

Les parents risquent la peine de mort

Les parents du garçon, âgés de 23 et 26 ans, ont été inculpés en mars dernier. Ils sont accusés de meurtre et de maltraitance sur mineur. Ils plaident non coupable. Le père de Deshaun Martinez a entre autres expliqué être à court d’argent et attendre des bons alimentaires pour nourrir sa famille, selon le New York Post.

Les procureurs devront décider d’ici fin juillet s’ils requièrent contre les prévenus la peine capitale, toujours autorisée en Arizona.