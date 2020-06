Moscou convoque l’ambassadeur tchèque sur fond de scandale diplomatique entre les deux pays

L'ambassadeur tchèque en Russie est convoqué ce 15 juin au ministère russe des Affaires étrangères. La partie tchèque n’en a pas commenté les raisons.

Le gouvernement tchèque a annoncé vendredi 5 juin vouloir renvoyer deux employés de l’ambassade russe dans le pays. Selon le Premier ministre Andrej Babis, cela est lié à l’histoire de la ricine qu’un d’eux avait sur lui en arrivant en République tchèque.

L’agence russe Rossotroudnitchestvo a précisé que les personnes déclarées non grata étaient Andreï Kontchakov, le chef par intérim de la représentation, et Igor Rybakov, employé du Centre scientifique et culturel russe. Ils doivent quitter la République tchèque dans les 48 heures.

Le début du scandale

Le scandale remonte à fin avril , lorsque l’hebdomadaire Respekt a rapporté qu’un homme muni d’un passeport diplomatique russe était arrivé à Prague. Il avait sur lui, a-t-il été affirmé, de la ricine. Selon les auteurs de l’article, elle devait servir à empoisonner trois politiciens locaux liés au démontage du monument du maréchal soviétique Ivan Konev et au changement du nom de la place située devant l’ambassade de Russie à Prague, en l’honneur de l’opposant Boris Nemtsov, assassiné à Moscou en février 2015.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les informations parues dans la presse tchèque ressemblaient à un nouveau canular. Quant au chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, il a fait remarquer que personne n’avait fourni de preuves attestant que Moscou aurait tenté d’empoisonner qui que ce soit en République tchèque.