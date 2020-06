Un Américain accusé d’espionnage en Russie est condamné à 16 ans de prison 

Le tribunal de Moscou a condamné le 15 juin l’ex-marine Paul Whelan, accusé d’espionnage, à 16 ans de prison ferme, comme le rapporte un correspondant de Sputnik présent dans la salle d’audience.

Le parquet russe avait plus tôt requis une peine de 18 ans de prison contre le mis en cause, âgé de 50 ans et possédant les nationalités américaine, britannique, irlandaise et canadienne.

Dans sa dernière prise de parole, l’accusé a refusé de plaider coupable.

Les autorités américaines ont suivi de près l’évolution de l’affaire. L’ambassadeur des États-Unis s’est plusieurs fois rendu au tribunal de Moscou mais il n’a jamais été admis dans la salle d’audience.

Affaire Paul Whelan

Paul Whelan a été arrêté le 28 décembre 2018 lors d’une opération d’espionnage, selon le Service fédéral de sécurité (FSB) russe. Au moment de son arrestation, il était en possession d’une clé USB contenant des informations secrètes.

L’avocat de M.Whelan affirme que l’ex-marine a été piégé par l’une de ses connaissances à l’hôtel moscovite Métropole. Selon l’avocat, la clé USB qui lui a été transmise par cette connaissance était censée contenir des photos d’un voyage touristique dans la ville de Serguiev Possad, dans la région de Moscou.

Selon le frère du mis en cause, David, Paul Whelan est arrivé dans la capitale russe pour le mariage d’un ami, un autre ex-marine américain. D’après les informations rendues publiques au tribunal, M.Whelan se rendait souvent en Russie depuis 2007.

Au moment de l’arrestation, il travaillait dans le domaine de la sécurité internationale pour le groupe BorgWarner, un fabricant de pièces détachées automobiles dont le siège se trouve près de Détroit, aux États-Unis. Mais, le 18 décembre, son frère a annoncé que le poste de Paul Whelan chez BorgWarner avait été supprimé et qu’il était désormais chômeur.