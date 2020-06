L'une des plus grosses fortunes chinoises aurait subi une tentative d’enlèvement

La police de la ville de Foshan, dans le sud de la Chine, a arrêté des agresseurs qui ont fait irruption dans la maison d'un des plus riches hommes d’affaires chinois et l'ont pris en otage ce dimanche 14 juin au soir, relate le Global Times. La victime était, d'après le média, He Xiangjian, le co-fondateur de Midea Group, l'un des plus grands fabricants d'appareils électroménagers de Chine. Le milliardaire chinois est indemne.

Les agresseurs auraient eu des explosifs avec eux. Le Global Times précise que son fils, He Jianfeng, 55 ans, a réussi à fuir par la fenêtre et à prévenir la police.

Midea founder He Xiangjian was held hostage. Allegedly, at 17:33 on June 14, at Shunde Beijiao Junlan International Golf Living Village, A60.#China pic.twitter.com/tGSzhLAWdg — The Underground Silk-Railroad Communique (@UndergroundSilk) June 14, 2020​

Cinq personnes ont été arrêtées et accusées de tentative d'enlèvement. Plus tard, Midea Group a remercié la police pour son travail, sans toutefois livrer plus de détails.

Les médias locaux rappellent que le fondateur de Midea Group détient une fortune d’environ 25 milliards de dollars, ce qui en fait le sixième homme le plus riche de Chine et le place à la 36e place dans la liste de Forbes.