Al-Qaïda au Maghreb islamique confirme la mort de son chef

Aqmi* reconnaît la mort de son chef dans une vidéo faisant son éloge funèbre et promettant de poursuivre le combat contre les forces françaises et autres en Afrique du Nord et au Sahel, a dit jeudi la directrice de Site, Rita Katz, sur son compte Twitter.

La France a annoncé début juin que ses forces spéciales avaient tué Droukdal (ou Droukdel, selon l'orthographe) dans le nord du Mali frontalier de l'Algérie. Les États-Unis ont assuré avoir fourni des renseignements et un soutien.

Figure centrale du djihad sahélo-saharien depuis plusieurs décennies, l'un de ses principaux faits d'armes avait été d'unir sous la même bannière du Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM) les principaux groupes djihadistes de la région en 2017.

Le GSIM, affilié à Al-Qaïda(*), est l'une des deux principales mouvances djihadistes sahéliennes. L'autre, affiliée à Daech(*), est emmenée par Abou Walid Al-Sahraoui.

*Organisations terroristes interdites en Russie