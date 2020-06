Une Chinoise gagne près de 400.000 euros grâce à des annulations de vol

Une Chinoise de 45 ans originaire de la ville de Nankin a récemment été arrêtée pour avoir créé un système lucratif de fraude à l’assurance. Utilisant jusqu’à 20 identités différentes, elle a souscrit près de 900 polices d’assurance sur des vols dont elle prédisait le retard.

Son stratagème lui a permis de recevoir des compensations d’un montant total de trois millions de yuans (380.000 euros) entre 2015 et 2019, rapporte le site Oddity Central, se référant au média chinois The Paper.

Identifiée simplement comme «Mme Li», elle a profité de son expérience professionnelle dans le secteur du tourisme pour sélectionner les vols qu’elle pensait être retardés voire annulés. Elle introduisait alors des demandes d’indemnisation.

Avant d’effectuer ses réservations, elle analysait scrupuleusement les conditions météorologiques, les événements divers pouvant mener à un retard de vol et consultait les avis des autres passagers.

Sous plusieurs identités

D’après The Paper, la fraudeuse était consciente que ce qu’elle faisait était illégal, et cherchait par tous les moyens à couvrir ses traces. Elle a utilisé les identités de plusieurs de ses amis et des membres de sa famille en souscrivant les politiques de retard de vol.

Elle avait également l’habitude de demander le remboursement de son billet même lorsque les vols n’étaient pas retardés ou annulés, ce qui a pu mettre la puce à l’oreille des autorités. Son arrestation a été annoncée par la police vendredi 12 juin. L’affaire aurait notamment permis à plusieurs compagnies d’assurance de modifier leur politique de remboursement afin qu’une telle fraude ne soit plus possible.