Un homme de 92 ans sauvé par son Apple Watch après une chute de plus de six mètres – vidéo

La montre Apple Watch d’un agriculteur de 92 ans lui a permis de contacter les secours, suite à une chute de plus de six mètres. L’homme est persuadé de devoir la vie à son appareil.

Jim Salsman, un agriculteur du Nebraska, a pu compter sur la détection de chute de son Apple Watch pour contacter les secours, après être tombé, a rapporté la chaîne KETV jeudi 18 juin.

L’homme de 92 ans est en effet tombé d’une échelle, soit de plus de six mètres de hauteur, à cause du vent

Blessé et seul, le nonagénaire a d’abord tenté de ramper jusqu’à sa camionnette, mais sans succès. Il a alors eu l’idée de s’en remettre à SIRI, l’assistant vocal de sa montre Apple, pour appeler à l’aide. Il ignorait que l’Apple Watch l’avait déjà devancé. En effet, la détection de chute s’était enclenchée lors de l’accident, contactant les pompiers, rapporte KETV.

«Je pense que je serais mort»

La fonction géolocalisation de l’Apple Watch a permis aux secours de retrouver Jim Salsman, qui a été transféré à l’hôpital. L’agriculteur souffre d’une fracture à la hanche et de blessures au dos.

Il a finalement été admis dans un service de rééducation.

Jim Salsman est persuadé que sa montre lui a sauvé la vie, et que personne n’aurait remarqué l’accident, sans cette intervention.

«Si je n'avais pas eu cette montre, je pense que je serais mort avant que j’ai pu manquer à qui que ce soit. Je le pense vraiment», a confié le nonagénaire à KETV.

L’outil de détection des chutes est présent sur l’Apple Watch Series 4 et les modèles ultérieurs. Lorsqu’il est activé, en cas de «chute importante et brutale», il émet une sonnerie d’alarme et permet de contacter les secours si l’utilisateur le désire, explique Apple sur son site Internet. Si l’application ne détecte aucun mouvement une minute après la chute, elle lance d’elle-même un appel d’urgence.