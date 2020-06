Ce qu’a dit Poutine sur les Alliés et la protection du monde contemporain

Vladimir Poutine a rendu hommage à l’exploit des Alliés et de l’Armée rouge dans la lutte conjointe contre l’Allemagne nazie en marge du défilé militaire des 75 ans de la Victoire, et a appelé à protéger le monde contemporain contre les nouvelles menaces avec le soutien international.

Inaugurant le défilé militaire consacré au 75e anniversaire de la Victoire sur l’Allemagne nazie, le Président russe a tenu un discours solennel sur l’apport des Alliés et de l’Armée rouge dans la guerre ainsi que sur l’importance des efforts mutuels pour protéger le monde d’aujourd’hui.

Bienvenue aux invités

En annonçant la participation des militaires d’autres pays au défilé, Vladimir Poutine a salué tous les invités venus à la commémoration:

Hommage aux Alliés

«Nous sommes heureux d’accueillir nos amis, nos hôtes venus de différents pays à Moscou pour rendre hommage à tous ceux qui ont défendu la paix sur la planète».

Et de poursuivre:

«Nous n’oublierons jamais nos Alliés pour leur contribution à la Victoire, l’importance du Second front ouvert en juin 1944. Nous honorons les combattants intrépides des forces armées de tous les États de la coalition anti-hitlérienne et l’exploit de tous les soldats courageux contre le nazisme qui ont effectué des actions dans les pays d’Europe».

Commémoration de l’Armée rouge

En rendant hommage aux militaires soviétiques, Vladimir Poutine a précisé que 75% du nombre total des avions, chars, matériels d’artillerie de l’ennemi avait été détruits par le sacrifice de millions de Soviétiques des républiques de l’URSS.

«Notre devoir est de nous en souvenir. Se souvenir du fardeau le plus lourd de la lutte contre le nazisme porté par la population soviétique», a-t-il déclaré. «Il est même impossible d’imaginer ce que le monde serait devenu si l’Armée rouge ne s’était pas levée pour sa défense».

Protection du monde contemporain

La Russie comprend «l’importance du renforcement de l’amitié et de la confiance entre les peuples» et est «ouverte au dialogue et à la coopération dans les questions les plus pertinentes de l’ordre du jour international. Parmi celles-ci figure la création d’un système général et fiable de sécurité dont notre monde contemporain complexe a besoin, celui-ci se trouvant en perpétuelle transformation», a poursuivi Poutine avant de conclure:

Défilé de la victoire

Les solennités se sont déroulées en présence de Vladimir Poutine et d’hôtes de marque, à savoir les Présidents de la Biélorussie, de l’Ouzbékistan, de la Bosnie-Herzégovine, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Moldavie, du Tadjikistan et de la Serbie.

Le Défilé de la victoire 2020, qui se tient traditionnellement le 9 mai, a été reporté au 24 juin en raison de l’épidémie de Covid-19. Cette nouvelle date coïncide avec le 75e anniversaire du défilé des soldats soviétiques ayant participé à la Grande Guerre patriotique.