Les USA envisagent d'alourdir leurs sanctions contre des produits français

D’après une note des services du représentant américain au Commerce, citée par Reuters, les États-Unis envisagent d'imposer des droits de douane sur des marchandises importées de pays européens, notamment de France, tels que les olives, la bière ou des équipements industriels, qui représentaient une valeur de 3,1 milliards de dollars (2,74 milliards d'euros) en 2018.

L’agence de presse rappelle que des droits de douane américains qui peuvent monter jusqu'à 25% sont déjà appliqués sur un large éventail de produits européens, y compris des avions et composants aéronautiques, ainsi que certains fruits et fromages sans compter la charcuterie et diverses catégories de vêtements.

Auparavant, Washington avait dressé une deuxième liste de produits susceptibles d'être taxés. Parmi eux figuraient le roquefort, le vin, les pâtes ou encore la vaisselle et les tubes en acier.

Cette nouvelle et troisième note vise la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ainsi que l'Espagne et prévoit des droits de douane pour le chocolat, les olives, le café, la bière, le gin, certains camions et machines.

Détails à suivre