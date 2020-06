Les cerfs-volants, une menace pour la sécurité nationale selon un député égyptien

Les cerfs-volants présentent un danger pour la sécurité nationale car ils peuvent être équipés de caméras de surveillance pour photographier des installations d’importance vitale, a déclaré Khaled Abu Talib, membre de la commission de la Défense et de la sécurité nationale du Parlement égyptien, cité par le média Shorouk.

Une compétition dangereuse

Le cerf-volant est devenu très populaire en Égypte pendant le confinement, mais vu les développements technologiques il peut devenir une menace pour la sécurité nationale. Il peut en effet être équipé de caméras de petite taille mais aussi mettre en danger la vie d’enfants.

Il a ainsi averti contre une compétition devenue à la mode, lorsque des jeunes montent sur un toit et lancent leur cerf-volant le plus haut possible. Selon lui, plusieurs drames ont déjà eu lieu, une personne ayant par exemple chuté du haut d’un immeuble et une autre ayant été électrocutée. Les parents et les autorités doivent prodiguer des conseils pertinents aux enfants pour éviter les accidents, a-t-il souligné.