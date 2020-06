Quand la Citroën de l'ambassadeur de France côtoie un char sur une route de Moscou - photo

Les clichés pris et postés avant, pendant et après le défilé militaire du 24 juin sur la place Rouge sont très nombreux, mais il y en a un qui est très particulier. Celui qui a immortalisé un véhicule de combat et une Citroën C6. Et pas n’importe laquelle, celle de l’ambassadeur de France en Russie, comme l’affirme l’auteur, Saïd Aminov.

«Nous aimons les Citroën et nous les prenons en photo dès que l’opportunité se présente», a-t-il écrit.

Публикация от saidpvo (@saidpvo) 25 Июн 2020

Il a précisé que le cliché avait été réalisé le 24 juin.

«L’ambassadeur de France en Russie se rend au défilé de la Victoire et sa voiture passe à côté du véhicule de combat d'infanterie lourd T-15 Armata. Sentez les dimensions!»

Saïd Aminov publie très souvent des photos de matériel militaire, ce qui a été également le cas pour le défilé de cette année et ses répétitions.

Par exemple, des véhicules blindés avec en fond des gratte-ciel du Centre de commerce international de Moscou.

Ou encore des avions.

Le défilé

Covid-19 oblige, le défilé militaire qui se tient traditionnellement le 9 mai sur la place Rouge à l’occasion de la victoire sur l’Allemagne nazie a été reporté au 24 juin. Le choix de cette date n’est pas fortuit: c’est le 75e anniversaire du défilé des soldats soviétiques sur la même place en 1945.

Les solennités se sont déroulées en présence de Vladimir Poutine et d’hôtes de marque, à savoir les Présidents de la Biélorussie, de l’Ouzbékistan, de la Bosnie-Herzégovine, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Moldavie, du Tadjikistan et de la Serbie.